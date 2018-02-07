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В Пензе с 8 февраля изменятся схемы движения маршрутов №17, №25 и №81

13:03 | 07.02.2018 | Общество

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Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Схемы движения муниципальных маршрутов №17, №25 и №81 будут изменены в Пензе с предстоящего четверга, 8 февраля.

В Пензе с 8 февраля изменятся схемы движения маршрутов №17, №25 и №81

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, по просьбе студентов и сотрудников Пензенского государственного университета архитектуры и строительства в схему движения автобусного маршрута №17 «Торговый центр «Ритэйл-парк» — улица Титова» будет включена остановка «Строительный университет».

Кроме того, автобусы №25 «Поселок Нефтяник — Центральный рынок — поселок Нефтяник» будут осуществлять высадку и посадку пассажиров у рынка на стороне магазина «ЦУМ».

Помимо этого, по просьбе жителей микрорайона «Маяк» маршрута №81 «Торговый центр «Мега-Пенза» — гостиницы «Пенза» будет продлен от улицы Славы до городской больницы №2. Конечная остановка будет организована неподалеку от ТЮЗа.
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