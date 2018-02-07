В Пензе ателье выплатит 1,3 млн. рублей клиентке за некачественный пошив шубы Общество

Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Решение суда, в соответствии с которым студия мехового дизайна должна выплатить жительнице Пензы более 1 млн. 340 тыс. рублей за некачественный пошив шубы-трансформера из соболя, вступило в законную силу.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, женщина оформила заказ на изготовление изделия из материала исполнителя еще летом 2016 года, оплатив при этом 1 млн. 150 тыс. рублей.

«Однако в процессе эксплуатации мехового пальто были выявлены недостатки, которые не удалось обнаружить при его приобретении — по истечении двух месяцев носки появились значительные проплешины, в районе карманов и рукавов начал выпадать мех, имели место разрывы на стыках шкурок», — пояснила собеседница агентства, отметив, что фактическая длина изделия составила 93 см, в то время как в бланке заказа была заявлена иная — 100 см.

По ее словам, эксперт пришел к выводу о том, что дефекты носят производственный характер, а меховое пальто не соответствует требованиям нормативно-технической документации, предъявляемым к данной группе товаров.

Наталья Быченкова добавила, что добровольно организация отказалась удовлетворить требования клиентки, после чего она обратилась за защитой своих прав в суд, который по ходатайству студии мехового дизайна назначил судебную товароведческую экспертизу — ее выводы не противоречили полученным ранее.

«В результате суд решил взыскать с ответчика денежные средства, оплаченные за услугу, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, расходы на проведение экспертизы, услуги представителя и другие. Вместе с тем истица обязана возвратить полупальто организации. Не согласившись с таким решением, представитель студии подал апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения», — сказала пресс-секретарь облсуда.