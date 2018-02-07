Информагентство «PenzaNews» удостоено благодарности РГО Общество Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Руководитель пензенского областного отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Игорь Пантюшов вручил главному редактору независимого информационного агентства «PenzaNews» Павлу Полосину благодарность за подписью почетного председателя отделения, космонавта Александра Самокутяева. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Он выразил признательность всему коллективу редакции за освещение проектов, призванных увековечить память полярников, являющихся уроженцами Пензенской области. Кроме того, Игорь Пантюшов отметил вклад ИА «PenzaNews» в освещение общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание молодежи, сохранение культурного и исторического наследия, а также формирование активной гражданской позиции жителей региона. Нашли ошибку в тексте?

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