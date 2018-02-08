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Иван Белозерцев поздравил ученых Пензенской области с Днем российской науки

08:09 | 08.02.2018 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил ученых с Днем российской науки, который отмечается в четверг, 8 февраля.

Иван Белозерцев поздравил ученых Пензенской области с Днем российской науки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Корифеи отечественной научной мысли внесли и вносят весомый вклад в развитие экономического и технологического потенциала страны, в достижение прогресса во всех сферах жизнедеятельности, в укрепление национальной безопасности. Сегодня плодотворные усилия ученых направлены на выпуск современной конкурентоспособной продукции, которая призвана не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и завоевать мировые. Замечательно, что в центре внимания — информационно-телекоммуникационные технологии, новации в строительстве, приборо- и машиностроении, сельском хозяйстве», — отметил глава региона.

Он добавил, что открытия и перспективные разработки ученых Пензенской области снискали заслуженное признание и авторитет, отмечены престижными наградами, широко используются на практике.

«В основе достигнутых успехов — активная гражданская позиция, ответственность за настоящее и будущее нашей великой Родины, преданность избранному делу. Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.
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