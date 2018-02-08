В Пензе ограничат стоянку вблизи стадиона «Снежинка» в связи с «Лыжней России» Общество

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения утверждена в Пензе в связи с проведением массовой гонки «Лыжня России», которая состоится 10 февраля в лесном массиве микрорайона Арбеково со стартом на стадионе «Снежинка».

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Как сообщает пресс-служба администрации города, это сделано в целях обеспечения безопасности жителей.

Схема предусматривает временное ограничение стоянки автотранспорта на улице Виражной от дома №42 до поворота на парковку стадиона «Снежинка» по четной и нечетной сторонам с 8.00 до 15.00.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», регистрация желающих принять участие в «Лыжне России» начнется 10 февраля в 10.00, а торжественная церемония открытия соревнований пройдет в 11.45.

На 12.00 намечен старт известных людей Пензы и области, подготовленных спортсменов, а также юношей и девушек 2000 года рождения и младше на дистанции 10 и 5 км соответственно.

В 12.20 состоится массовый старт мужчин и женщин 1999 года рождения и старше. Им предлагается преодолеть 10 км.

В 12.30 на лыжню выйдут юноши и девушки 2000 года рождения и младше. Они пробегут 5 км.