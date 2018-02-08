В Пензенской области более 600 молодых семей получат жилищные сертификаты в 2018 году Общество

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. 609 молодых семей Пензенской области, в которых в течение года после заключения брака родился первый ребенок, получат губернаторский жилищный сертификат в 2018 году.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, на эти цели из регионального бюджета выделено 200 млн. рублей.

Выплаты по губернаторскому жилищному сертификату молодые семьи могут направить на приобретение жилья у застройщика, строительство индивидуального жилого дома или на погашение ипотеки.

Губернаторский жилищный сертификат предоставляется в Пензенской области с 2008 года молодым семьям, в которых первый ребенок родился в течение 12 месяцев после заключения брака. Условием получения выплаты является обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 10 кв. метров.

В настоящее время сумма сертификата составляет 328 тыс. рублей. В период с 2008 по 2017 годы размер выплаты увеличился со 150 тыс. рублей на 178 тыс. рублей.

В течение девяти лет выдачи губернаторского сертификата свои жилищные условия улучшили 4 тыс. 898 молодых семей. Из бюджета Пензенской области на эти цели направлено 1 млрд. 107 млн. рублей.