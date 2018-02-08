В пензенском детсаду №39 кабинет коррекции зрения продолжит работу в новом помещении Общество

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Кабинет коррекции зрения продолжит свою работу в детском саду №39 города Пензы в новом помещении. Соответствующее решение принято по итогам рабочего выезда в учреждение представителей гордумы, управления образования города, регионального Минздрава и других ответственных лиц.

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Предполагается, что с этой целью за счет средств бюджета Пензы будет отремонтирован неиспользуемый пищеблок, площадь которого соответствует новым стандартам в отличие от прежнего кабинета, работавшего с 1983 года.

«Этот детский садик специализируется на работе с детьми, имеющими проблемы со зрением. Здесь была организована медицинская помощь, которая не только помогала детям улучшать их состояние, но и пройти необходимую социализацию. Закрыть группу [коррекции зрения] — это большой шаг назад. Мы приложим все силы, чтобы этого не допустить», — отметил глава города Валерий Савельев.

Как сообщает пресс-служба пензенской гордумы, с начала 2018 года ставка врача-офтальмолога в детсаду №39 была сокращена из-за несоответствия прежнего кабинета современным требованиям и отсутствия лицензии на оказание оздоровительных услуг. Предполагается, что теперь врач будет по-прежнему приходить в учреждение.

Каким образом будет решен вопрос с лицензией, пока не уточняется.