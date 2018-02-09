После вмешательства пензенских прокуроров выплачено 267 млн. рублей долгов по зарплате Общество

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Задолженность по зарплате на сумму 267 млн. рублей погашена в Пензенской области в 2017 году после прокурорского вмешательства. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова.

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«82 млн. рублей [погашено] перед поставщиками коммунальных ресурсов. Восстановлены права инвалидов на лекарственное обеспечение и доступную среду, нормальные условия проживания в стационарных учреждениях», — сказала она в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Пензенской области в пятницу, 9 февраля.

Наталья Канцерова добавила, что сотрудниками надзорного ведомства принимался комплекс дополнительных мер, направленных на борьбу с наркоманией, экстремизмом и терроризмом, уделялось внимание совершенствованию регионального антикоррупционного законодательства.

«Слаженная совместная работа правоохранительных органов, органов власти и местного самоуправления, других субъектов профилактики дала по итогам 2017 года определенные положительные результаты», — отметила прокурор Пензенской области.

По ее словам, удалось пресечь около 25 тыс. нарушений закона на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

«К различным видам дисциплинарной ответственности привлечены почти 1,5 тыс. сотрудников органов следствия и дознания», — уточнила Наталья Канцерова.

Она также обратила внимание на то, что серьезное внимание уделялось вопросам совершенствования межведомственного взаимодействия, координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

«Считаю, именно такой подход позволил добиться реального улучшения состояния законности во многих сферах. В то же время нельзя не замечать имеющиеся в области негативные факторы, на решение которых должны быть сосредоточены усилия как прокуроров, так и органов власти в текущем году», — сказала руководитель регионального надзорного ведомства.