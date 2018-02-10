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Дмитрий Семенов возглавил паводковую комиссию в Пензенской области

11:08 | 10.02.2018 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов возглавил межведомственную паводковую комиссию.

Дмитрий Семенов возглавил паводковую комиссию в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее состав утвержден постановлением облправительства от 9 февраля о подготовке к пропуску весеннего половодья 2018 года.

Документ принят с целью своевременного проведения подготовительных мероприятий, предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения уровня возможного материального ущерба объектам промышленности, жилого фонда, инженерных сооружений, коммуникаций и сельского хозяйства.

Планируется, что в ближайшее время будут созданы муниципальные паводковые комиссии, а также утвержден план мероприятий по пропуску весеннего половодья.
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