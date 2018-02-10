Избирателей в Пензенской области за год стало на 11 тыс. меньше Общество

Пенза, 10 февраля 2018. PenzaNews. Численность избирателей в Пензенской области сократилась за 2017 год более чем на 11 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте облизбиркома.

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На 1 января 2017 года численность граждан, обладающих правом голоса на территории региона, составляла 1 млн. 94 тыс. 307 человек, на 1 января 2018-го — 1 млн. 83 тыс. 179. Разница в процентном соотношении — 1,02%.

Уменьшение количества избирателей произошло в большинстве муниципальных районов области, в том числе в Земетчинском — на 580 (2,9%), Камешкирском — на 253 (2,57%), Белинском — на 561 (2,44%).

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Увеличение числа избирателей зафиксировано только в Пензенском районе — на 1 тыс. 747 человек (3,61%).

За прошлый год из Пензенской области выбыл 54 тыс. 151 избиратель, из них 30 тыс. 476 выписались в связи с переменой места жительства, 18 тыс. 654 — умерли, 1 тыс. 971 — призван в ряды Вооруженных сил РФ, 669 — выбыли в места лишения свободы, 378 — признаны судом недееспособными, 2 тыс. 3 — по другим причинам.

За этот же период в Пензенскую область прибыли 43 тыс. 23 избирателя, из них 30 тыс. 310 прописались в связи с изменением места жительства, 2 тыс. 418 — прибыли из армии, 302 — из мест лишения свободы, 275 — приняли гражданство Российской Федерации, 9 тыс. 398 достигли возраста 18 лет и еще 320 — по другим причинам.