Документацию на ремонт набережной в Пензе приведут в соответствие с концепцией «Стрелки» Общество

Пенза, 10 февраля 2018. PenzaNews. Управление капитального строительства Пензы объявило открытый конкурс на выполнение работ по корректировке проектной документации на капитальный ремонт набережной реки Суры с начальной (максимальной) ценой контракта 1 млн. рублей.

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Как отмечается в документации, опубликованной на официальном портале госзакупок, среди основных требований к инженерно-техническим и проектным решениям — приведение документации в соответствие с концепцией московского ООО «КБ Стрелка» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В частности, необходимо откорректировать проектную документацию с учетом уменьшения объемов амфитеатров, предусмотреть устройство заездных карманов для парковки автотранспорта с двух сторон набережной и проработать организацию оптимального расположения пешеходных дорожек, чтобы исключить «народные тропы».

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Среди других требований заказчика — избавление от острых углов в местах сопряжения пешеходных дорожек, устройство подсветки нижней прогулочной зоны и велодорожек.

При корректировке исполнитель должен будет использовать проекты «Реконструкция набережной реки Суры. I этап» и «Капитальный ремонт набережной реки Суры», выполненные ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» в соответствии с муниципальными контрактами от 15 июля 2016 года и 4 апреля 2017 года.

Архитектурные решения необходимо согласовать с городским управлением градостроительства и архитектуры.

Финансирование работ будет осуществлять в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

Выполнить их необходимо до 30 апреля.