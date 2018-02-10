Первый в Пензенской области музей хлеба открыт в Башмаковском районе Общество

Башмаково, 10 февраля 2018. PenzaNews. Первый в Пензенской области музей хлеба открыт в Башмаковском районе на базе ДК, отремонтированного в рамках федеральной программы «Местный дом культуры».

Фото: Zspo.ru

Его первыми посетителями в субботу, 10 февраля, стали председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин и депутат Госдумы России Иван Фирюлин.

Они осмотрели экспонаты, рассказывающие о национальных традициях хлебопечения.

Собранные в музее предметы показывают, как был организован быт в прежние времена, а также помогают понять отношению к хлебу, которое в стране всегда было особым.

Гости увидели утварь, различные формы и приспособления для приготовления изделий из теста. Важное место в экспозиции заняли предметы, подчеркивающие роль труженика — земледельца и пекаря, для которого выпечка хлеба не тяжкий труд, а настоящее таинство.

Также на выставке представлены книги по кулинарии, современное хлебопекарное оборудование, документы и коллекция самоваров.

Делясь впечатлениями от увиденного, Валерий Лидин назвал экспозицию уникальной.

«Уверен, этот музей станет одним из любимых мест посещения туристов не только из Пензы, но и из других регионов. Экспозиция собрана с такой любовью к своей малой родине, с таким трепетным отношением к ее истории и традициям, что эта позитивная, созидательная энергетика передается всем посетителям музея», — отметил спикер регионального парламента.

Он добавил, что музей хлеба отлично подходит для проведения школьных уроков истории.

«В основе всего — труд и вдохновение, вот чему учит и о чем рассказывает экспозиция музея», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания области.