Под Пензой на берегу водохранилища незаконно возвели беседки и баню Общество

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Прокуратура выявила факт возведения срубовой бани, сараев, деревянных беседок и одноэтажных вагончиков, часть которых имеет ленточный фундамент и пристроенные веранды, на федеральном земельном участке лесного фонда площадью 12 тыс. кв. метров на берегу Сурского водохранилища в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Меры к устранению нарушений права собственности Российской Федерации на указанный земельный участок, прекращению его нецелевого использования и привлечению виновных лиц к административной ответственности по ст. 7.9 КоАП РФ «Самовольное занятие лесных участков» ни Ахунско-Ленинским лесничеством, ни министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области не принимались», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что в связи с этим было внесено представление в адрес главы регионального Минлесхоза Александра Москвина.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — уточнила Светлана Артамонова.

По ее словам, в настоящее время принимаются меры к сносу самовольных построек.