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Начальника пензенского управления угрозыска Артура Юдина проводили на заслуженный отдых

14:02 | 12.02.2018 | Общество

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Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудники управления МВД России по Пензенской области поздравили с выходом на заслуженный отдых полковника полиции Артура Юдина, который на протяжении последних 10 лет возглавлял управление уголовного розыска.

Начальника пензенского управления угрозыска Артура Юдина проводили на заслуженный отдых

Фото: 58.мвд.рф

Исполняющий обязанности главы регионального ведомства Вадим Ковтун поблагодарил Артура Юдина за многолетнюю добросовестную работу, назвал его хорошим руководителем и профессионалом, а также вручил ему ценный подарок.

В ответном слове полковник полиции пожелал коллегам крепкого здоровья, мира в семье и успехов в службе.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области напомнили, что Артур Юдин поступил на службу в органы внутренних дел в марте 1993 года.

На сайте ведомства сообщается, что временно исполняющим обязанности начальника управления уголовного розыска является полковник полиции Максим Петрушин.
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