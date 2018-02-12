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В школах Пензы за неделю на карантин закрыли более 50 классов

16:19 | 12.02.2018 | Общество

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Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. 52 класса в 19 школах Пензы оказались закрыты на карантин в связи с повышенной заболеваемостью респираторными вирусными инфекциями (РВИ) на прошлой неделе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 12 февраля.

В школах Пензы за неделю на карантин закрыли более 50 классов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве добавили, что также ограничительные мероприятия были введены в 16 классах пяти школ других муниципальных образований — в Кузнецке, Пензенском, Городищенском, Колышлейском районах и частично в одном из городищенских детских садов.

«Всего в течение недели в Пензенской области было зарегистрировано 3 тыс. 533 случая РВИ, заболеваемость составила 259,7 на 100 тыс. населения. […] Интенсивность текущего сезонного подъема заболеваемости носит умеренный характер», — отметили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе пояснили, что в целом по региону заболеваемость РВИ ниже эпидпорога на 73,1%.

«Регистрируются единичные случаи лабораторно подтвержденного гриппа, вызванного штаммами вируса А(H3N2) и B», — сказали в ведомстве.
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