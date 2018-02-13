В Пензе пройдет сретенский бал Общество

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. IV сретенский бал пройдет в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского вечером в предстоящий четверг, 15 февраля.

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Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, мероприятие приурочено к празднику Сретения Господня и Всемирному дню православной молодежи.

Ожидается, что участие в нем примут около 200 пензенских студентов. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам.

При этом предусмотрен строгий дресс-код — девушки должны быть в вечерних платьях, а молодые люди во фраке, смокинге или парадной военной форме.

Собравшиеся станцуют вальс, полонез, мазурку и польку, примут участие в забавах, играх и конкурсах. Танцевальную и концертную программу будет сопровождать симфонический оркестр под управлением Владимира Каширского.