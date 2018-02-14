В центре Пензы перекроют несколько улиц из-за крестного хода 18 февраля Общество

Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения утверждена в связи с проведением крестного хода «1918–2018» в память о 100-летии начала мученического подвига церкви русской, посланий святейшего патриарха Тихона по поводу происходившей в стране междоусобной брани и назначения священномученика Иоанна (Поммера) на Пензенскую кафедру.

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Планируется прекращение движения автомобилей с 23.00 17 февраля до 14.00 18 февраля на участках улицы Московской между улицами Карла Маркса и Суворова, а также на улице Белинского.

Кроме того с 11.30 до 14.00 будут перекрыты улица Московская — от улицы Карла Маркса до Соборной площади и от улицы Суворова до улицы Долгова, улицы Карла Маркса, Кураева, Максима Горького и Бакунина — от улицы Кирова до улицы Володарского, улица Суворова — от улицы Чехова до улицы Володарского, улица Долгова — от улицы Чехова до улицы Московской и улица Октябрьская — от улицы Московской до улицы Володарского.

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Также на некоторых участках с 23.00 17 февраля до 14.00 18 февраля будет полностью запрещена парковка как по четным, так и по нечетным сторонам. Поставить транспортное средство будет нельзя почти на всем протяжении улицы Московской — от Соборной площади до улицы Октябрьской.

Парковку запретят на всей улице Белинского, на улице Карла Маркса — от улицы Володарского до улицы Кирова, на улице Кураева — от улицы Володарского до улицы Кирова и на улице Октябрьской — от улицы Володарского до улицы Московской, сообщает пресс-служба мэрии.