Владелец агрессивной собаки выплатит пензенцу 100 тыс. рублей Общество

Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Решение суда, в соответствии с которым с владельца алабая взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей за нападение на человека в Пензе, вступило в законную силу.

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«В своем иске потерпевший указал, что 7 мая 2017 года он приехал на работу на территорию производственной базы, расположенной на улице Ростовской в Пензе. Выйдя из автомобиля, он направился ко входу, но по пути на него напала собака бойцовской породы, которая практически откусила ему средний палец левой руки. Когда собаки истца бросились его защищать, алабай отпустил руку. Мужчина взял из цеха пневматический пистолет и вышел на улицу, чтобы отпугнуть собаку, которая в это время сцепилась с его питомцами, но выстрелить не смог, так как случилась осечка. В этот момент к нему подбежал владелец животного. Он выхватил пистолет и разнял собак», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что впоследствии потерпевшему пришлось перенести операцию по ампутации пальца.

«Истец просил взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства, добавив, что решением суда первой инстанции эта сумма была уменьшена до 100 тыс. рублей.

По словам Натальи Быченковой, владелец алабая подал апелляционную жалобу, однако в части компенсации морального вреда она была оставлена без удовлетворения.