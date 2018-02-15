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Мэр обратился к пензенцам в связи с годовщиной вывода советских войск из Афганистана

10:45 | 15.02.2018 | Общество

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Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обратился к жителям в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества.

Мэр обратился к пензенцам в связи с годовщиной вывода советских войск из Афганистана

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В День памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества, мы вспоминаем о подвиге и мужестве ветеранов Афганской войны и участников других вооруженных конфликтов. Мы чтим память тех людей, которые защищали интересы страны, с честью выполняя свой долг», — отметил он.

Мэр добавил, что более 5 тыс. уроженцев Пензенской области приняли участие в боевых действиях в Афганистане.

«Мы бережно храним память о погибших, помогаем ветеранам, поддерживаем семьи воинов-интернационалистов. Низкий поклон настоящим патриотам своей страны. От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи во всех делах. Спокойствия, мира и уюта вашим домам, благополучия и счастья вашим семьям!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
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