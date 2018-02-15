В Пензенской области на внедрение АПК «Безопасный город» направят 10 млн. рублей Общество

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. 10 млн. рублей планируется направить на внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Пензенской области в 2018 году. Об этом сообщил и.о. начальника управления МВД России по региону Вадим Ковтун.

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«В 2017 году [на] развитие и поддержание функционирования аппаратного комплекса «Безопасный город» [было] выделено 15 млн. рублей», — напомнил он, выступая с годовым отчетом перед депутатами Законодательного собрания Пензенской области в ходе 6-й очередной сессии в четверг, 15 февраля.

Вадим Ковтун уточнил, что в настоящее время информация поступает с 80 камер видеонаблюдения, благодаря которым было раскрыто 5 преступлений и выявлено 160 административных правонарушений.

«Полагаем необходимым продолжить комплексное развитие системы «Безопасный город» — интегрировать [в него] все спортивные и культурные объекты с массовым пребыванием граждан, оборудовать все новостройки региона видеонаблюдением на этапе сдачи в эксплуатацию», — пояснил полковник полиции.

Отвечая на вопрос депутата Александра Ломовцева о том, на чьем балансе находятся камеры АПК «Безопасный город», Вадим Ковтун сказал, что они относятся либо к правительству Пензенской области, либо к администрации города, либо к коммерческим организациям.

Вместе с тем, по его словам, в ближайшее время завершится разработка технического решения, благодаря которому в общий аппаратно-программный комплекс будут интегрированы и коммерческие камеры.

«Нас не интересует, на балансе кого они стоят. Нам более важно, чтобы они приносили пользу для профилактики правонарушений и преступлений», — подчеркнул и.о. начальника УМВД.

В продолжение темы Александр Ломовцев заявил, что знает минимум о четырех камерах в центре Пензы, которые не стоят ни на чьем балансе и не используются, хотя на их установку были выделены бюджетные средства.

В ответ на это Вадим Ковтун пообещал разобраться в ситуации.