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Пензенские избирательные участки предложено оборудовать телефонами с определителем номера

12:30 | 15.02.2018 | Общество

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Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Управление МВД России по Пензенской области выступает за оборудование избирательных участков телефонами с функцией определения номера в преддверии выборов президента РФ, которые состоятся 18 марта. Об этом сообщил и.о. начальника регионального ведомства Вадим Ковтун, выступая с годовым отчетом на 6-й очередной сессии Законодательного собрания области в четверг, 15 февраля.

Пензенские избирательные участки предложено оборудовать телефонами с определителем номера

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, актуальность функции определения 11-значных номеров подтверждают участившиеся в стране случаи телефонного терроризма.

Он добавил, что также ведомство призывает закупить досмотровые металлодетекторы и поставить их на баланс органов местного самоуправления с возможностью передачи во временное пользование для применения на избирательных участках.

«30 января аналогичное предложение внесено в адрес председателя правительства области [Николая Симонова]», — сказал Вадим Ковтун.
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