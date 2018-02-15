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В Пензе почтили память воинов-интернационалистов

15:20 | 15.02.2018 | Общество

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Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества, состоялись в Пензе в четверг, 15 февраля.

В Пензе почтили память воинов-интернационалистов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

У мемориального комплекса «Разорванная звезда» собрались представители власти и неравнодушные жители — школьники, студенты, курсанты Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, ветераны боевых действий и товарищи погибших.

Они возложили цветы к мемориалу.

Затем прошел митинг у монумента «Афганские ворота».

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, за которой последовали оружейные залпы.

После этого состоялось возложение цветов к вечному огню.

День памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества, отмечается в годовщину вывода советских войск из Афганистана.

В боевых действиях участвовали более 5 тыс. жителей Пензенской области. Свыше 136 воинов погибли, шестеро пропали без вести, более 300 вернулись с тяжелыми травмами.
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