В Пензе почтили память воинов-интернационалистов
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Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества, состоялись в Пензе в четверг, 15 февраля.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
У мемориального комплекса «Разорванная звезда» собрались представители власти и неравнодушные жители — школьники, студенты, курсанты Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, ветераны боевых действий и товарищи погибших.
Они возложили цветы к мемориалу.
Затем прошел митинг у монумента «Афганские ворота».
Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, за которой последовали оружейные залпы.
После этого состоялось возложение цветов к вечному огню.
День памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества, отмечается в годовщину вывода советских войск из Афганистана.
В боевых действиях участвовали более 5 тыс. жителей Пензенской области. Свыше 136 воинов погибли, шестеро пропали без вести, более 300 вернулись с тяжелыми травмами.