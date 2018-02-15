В Пензе почтили память воинов-интернационалистов Общество Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества, состоялись в Пензе в четверг, 15 февраля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию У мемориального комплекса «Разорванная звезда» собрались представители власти и неравнодушные жители — школьники, студенты, курсанты Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, ветераны боевых действий и товарищи погибших. Они возложили цветы к мемориалу. Затем прошел митинг у монумента «Афганские ворота». Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, за которой последовали оружейные залпы. После этого состоялось возложение цветов к вечному огню. День памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества, отмечается в годовщину вывода советских войск из Афганистана. В боевых действиях участвовали более 5 тыс. жителей Пензенской области. Свыше 136 воинов погибли, шестеро пропали без вести, более 300 вернулись с тяжелыми травмами. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость