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Празднование Масленицы в центральном парке Пензы начнется 18 февраля в полдень

16:57 | 15.02.2018 | Общество

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Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Массовые гулянья, посвященные празднику Масленицы, начнутся в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе в предстоящее воскресенье, 18 февраля, ровно в полдень.

Празднование Масленицы в центральном парке Пензы начнется 18 февраля в полдень

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, одновременно будет работать пять площадок.

На Видовой аллее состоится представление с участием хореографического ансамбля «Вензеля». На сцене выступят ансамбли «Голоса России», «Рощица», театр эстрадной песни Дмитрия Кабунина и другие артисты.

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На площадках «Эстрада» и «Сцена» будут организованы развлекательные программы, в том числе состоится конкурс по поеданию блинов. Творческую программу дополнят выступления коллективов «Зазноба», «Славяне», «Юрьев день», «Казачья застава», «Патриот», «Маэстро», а также воспитанников детских музыкальных школ.

В развлекательном городке «Зимняя сказка» на танцплощадке в течение всего праздника можно будет прокатиться с ледяных горок и принять участие в играх.

Также будет установлен призовой столб, где пройдет народная забава «Достань петуха».

Около планетария и на Аллее мастеров будут представлены лучшие работы народных умельцев.

Сожжение чучела Масленицы в парке имени В.Г. Белинского намечено на 19.00.

После этого на танцплощадке гостей ждет файер-шоу.
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