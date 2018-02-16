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Житель Нижнеломовского района получит компенсацию в 500 тыс. рублей за смерть сына в ДТП

09:18 | 16.02.2018 | Общество

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Нижний Ломов, 16 февраля 2018. PenzaNews. Пожилой житель Нижнеломовского района Пензенской области получит 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда от ООО «Пензабетон», водитель которого признан судом виновным в ДТП, где погиб сын пенсионера.

Житель Нижнеломовского района получит компенсацию в 500 тыс. рублей за смерть сына в ДТП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда, трагическое ДТП, в результате которого мужчина сгорел в автомобиле, произошло 17 ноября 2015 года.

По его словам, пенсионер в связи со смертью сына потребовал от компании компенсировать ему моральный вред, который оценил в 2 млн. рублей.

«Мужчина указал, что эта трагедия изменила жизнь его семьи. Горе, боль и глубочайшие переживания сказались на его здоровье и здоровье жены. В результате ДТП он лишился сына, его помощи и поддержки», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что решение суда не вступило в законную силу.
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