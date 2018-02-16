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Прожиточный минимум в Пензенской области уменьшился

10:30 | 16.02.2018 | Общество

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Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Величина прожиточного минимума в Пензенской области в среднем на душу населения за IV квартал 2017 года установлена в размере 8 тыс. 326 рублей, в то время как за III квартал она была на 457 рублей больше — 8 тыс. 783 рубля.

Прожиточный минимум в Пензенской области уменьшился

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По отдельным социально-демографическим группам утверждены следующие значения величины прожиточного минимума: для трудоспособного населения — 8 тыс. 961 рубль (было 9 тыс. 465 рублей), для пенсионеров — 6 тыс. 876 рублей (было 7 тыс. 246 рублей), для детей — 8 тыс. 615 рублей (было 9 тыс. 58 рублей).

Стоимость потребительской корзины в Пензенской области за IV квартал в среднем на душу населения определена в размере 7 тыс. 766 рублей. В III квартале она была выше — 8 тыс. 190 рублей.

В том числе на продукты питания предусмотрено 3 тыс. 764 рубля, на непродовольственные товары — 1 тыс. 993 рубля, на услуги — 2 тыс. 9 рублей, на расходы по обязательным платежам и сборам — 560 рублей.
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