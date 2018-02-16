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Елена Гараева утверждена членом президиума пензенского облсуда

15:40 | 16.02.2018 | Общество

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Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Судья Елена Гараева утверждена в качестве члена президиума Пензенского областного суда.

Елена Гараева утверждена членом президиума пензенского облсуда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте облсуда, соответствующее постановление принял пленум Верховного суда РФ.

Гараева Елена Диаровна родилась в городе Борисоглебске Воронежской области в 1964 году.

С 1983 года работала в органах прокуратуры.

В 1990 году после окончания Куйбышевского государственного университета трудилась стажером, затем — помощником, старшим помощником прокурора октябрьской районной прокуратуры, прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Пензенской области.

Указом президента РФ от 4 сентября 2001 года назначена судьей Пензенского областного суда.

С 2008 года — председатель третьего судебного состава коллегии по гражданским делам облсуда.

С 2010 года — член экзаменационной комиссии Пензенской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Награждена медалью «За безупречную службу» (2015).
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