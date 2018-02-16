В Пензе стартовал тренинг по вовлечению инвалидов в бизнес и социальную деятельность Общество

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Двухдневный тренинг по вовлечению инвалидов в бизнес и социальную деятельность, организованный в рамках федерального проекта «Re:формация возможностей», начал свою работу на базе бизнес-инкубатора на улице Сухумской в Пензе.

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Его участниками стали люди с ограниченными возможностями здоровья и представители общественных организаций, работающих с инвалидами.

Приветствуя собравшихся от лица организаторов, менеджер центра инноваций социальной сферы ООО «Центр кластерного развития» Ольга Обухова выразила надежду на то, что тренинг подтолкнет людей, имеющих проблемы со здоровьем, реализовать самые смелые проекты.

«Найдите в себе, пожалуйста, силы, найдите в себе ту идею, которую вы хотите воплотить», — призвала она.

Затем слово было передано члену Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), директору самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексею Транцеву, который рассказал о кардинальных переменах в своей жизни после того, как он в 18 лет лишился обеих рук в результате несчастного случая.

«Жизнь резко дала крен в пассивную сторону. Было очень страшно просто выйти из дома, банально сесть в общественной транспорт и попытаться достать какие-то деньги. […] Мне очень повезло с родителями и друзьями: они практически вытолкнули меня в вуз на очную форму обучения, друзья вытаскивали меня на самые разные мероприятия. […] Постепенно стали отходить в прошлое те социальные стереотипы, которые начали формироваться у меня в голове, стали уходить страхи», — пояснил молодой человек.

По его словам, являясь менеджером в самарской городской организации инвалидов-колясочников, он пытался найти информацию о работе волонтеров с ограниченными возможностями здоровья, однако готовых решений на тот момент не оказалось ни в России, ни за рубежом.

«Мы стали изобретать инклюзивные практики. Мы проводили проекты по журналистике, делали мероприятия по экологии, создавали благотворительные марафоны по помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Каждый месяц мы проводили какое-то крупное интересное мероприятие в новой сфере, где, как считалось, людям с инвалидностью практически нет места», — пояснил Алексей Транцев.

Затем он поделился опытом реализации различных проектов, среди которых организация инклюзивных балов в разных регионах.

Проект «Re:формация возможностей» реализуется с использованием гранта президента РФ.

Организованный в Пензе тренинг рассчитан на два дня. В ходе первого участники рассмотрят инклюзивные практики в России, а также особенности продвижения проектов и работы в команде.

Во второй день запланировано охватить направления «Социальное проектирование» и «Медиа». Слушатели узнают, как правильно оформлять заявки на гранты, выработать стратегию взаимодействия с партнерами и информационного сопровождения.

Организаторами мероприятия выступили общественная организация «Инклюзивный клуб добровольцев», центр инноваций социальной сферы, функционирующий с декабря 2017 года в составе ООО «Центр кластерного развития», и АНО «Творческое объединение «ПензаХобби».