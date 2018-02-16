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В Пензе начала работу выставка, посвященная развитию студотрядов

16:35 | 16.02.2018 | Общество

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Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Выставка «Мы — молодые строители страны», посвященная 15-летию с момента возрождения в регионе движения студотрядов, начала свою работу в краеведческом музее Пензы.

В Пензе начала работу выставка, посвященная развитию студотрядов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее открытие состоялось накануне Дня российских студенческих отрядов, который будет отмечаться в предстоящую субботу, 17 февраля.

Приветствуя участников церемонии, заместитель директора краеведческого музея Надежда Кныш напомнила, что в целом история движения студенческих отрядов насчитывает более полувека.

«Это движение оказало значительное влияние на судьбу каждого участника», — отметила она, добавив, что благодаря студотрядам советская молодежь училась работать в коллективе, обретала новых друзей и познавала романтику путешествий.

«Самое главное, на мой взгляд: это движение научило любить и уважать труд», — подчеркнула замруководителя.

Надежда Кныш выразила особую признательность специалисту по экспозиционной и выставочной деятельности музея Екатериной Кузьминой, благодаря которой удалось собрать значительную часть экспонатов.

В свою очередь руководитель реготделения общественной организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов отметил, что теперь у всех жителей Пензы появилась возможность узнать больше об истории движения, а у родителей нынешних бойцов — понять, что их дети занимаются значимым делом.

Он также обратил внимание на то, что движение студотрядов в Пензенской области развивается практически без какой-либо финансовой поддержки и многое строится на энтузиазме.

«Давайте мы этот энтузиазм терять не будем», — призвал Артем Колобов.

После этого первые посетители выставки ознакомились с представленной экспозицией, в которую вошли предметы, отражающие разные этапы развития движения студотрядов.
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