«Родина Радищева» выплатила около 750 тыс. рублей долгов по зарплате Общество

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Задолженность по заработной плате перед 40 сотрудниками сельскохозяйственного потребительского кооператива «Родина Радищева» в размере около 750 тыс. рублей за ноябрь и декабрь 2017 года погашена в Кузнецком районе Пензенской области полностью. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она отметила, что это было сделано только после вмешательства прокуратуры — надзорное ведомство было вынуждено обратиться в суд в интересах работников СПК.

«В отношении председателя СПК «Родина Радищева» прокурор района возбудил дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». По результатам его рассмотрения государственной инспекцией труда в Пензенской области руководитель кооператива оштрафован на 20 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.