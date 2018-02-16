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«Родина Радищева» выплатила около 750 тыс. рублей долгов по зарплате

18:02 | 16.02.2018 | Общество

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Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Задолженность по заработной плате перед 40 сотрудниками сельскохозяйственного потребительского кооператива «Родина Радищева» в размере около 750 тыс. рублей за ноябрь и декабрь 2017 года погашена в Кузнецком районе Пензенской области полностью. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

«Родина Радищева» выплатила около 750 тыс. рублей долгов по зарплате

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она отметила, что это было сделано только после вмешательства прокуратуры — надзорное ведомство было вынуждено обратиться в суд в интересах работников СПК.

«В отношении председателя СПК «Родина Радищева» прокурор района возбудил дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». По результатам его рассмотрения государственной инспекцией труда в Пензенской области руководитель кооператива оштрафован на 20 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.
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