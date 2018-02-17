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В Пензе рассмотрят варианты реконструкции велотрека на Шуисте

09:49 | 17.02.2018 | Общество

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Пенза, 17 февраля 2018. PenzaNews. Администрация Пензы представит предложения по развитию территории велотрека на Шуисте, предусмотрев возможные варианты его реконструкции.

В Пензе рассмотрят варианты реконструкции велотрека на Шуисте

Фото: Pgduma.ru

В ходе выезда на место, в котором приняли участие сотрудники мэрии и депутаты, было отмечено, что площадка с трамплинами не востребована для занятий ВМХ-спортом, поэтому объект нужно развивать в ином направлении.

Как один из вариантов предложено разбить на этой территории небольшой сквер, установить новые спортивные сооружения, скамейки и урны, проложить прогулочные дорожки.

По мнению вице-мэра Магомеда Агамагомедова и главного художника Пензы Сергея Петрова, необходимо проводить комплексную реконструкцию территории, включив в нее также спортивный стадион и технический пруд, расположенный через дорогу, сообщает пресс-служба пензенской городской думы.

Велотрек построен в советские годы по инициативе руководства завода «Биосинтез» для занятий BMX-спортом. После закрытия детской секции площадка пришла в запустение.

Участок, на котором расположен велотрек, принадлежит муниципалитету. Территория является зоной городской рекреации, выделенной для проведения досуга населения.
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