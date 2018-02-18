В Пензе отметили 15-летие со дня возрождения студотрядов Общество

Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию с момента возрождения движения студенческих отрядов в Пензенской области, состоялось в детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина.

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Также оно было приурочено ко Дню студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля начиная с 2016 года.

Его участниками стали бойцы, кандидаты на вступление в студотряды и ветераны движения.

«Мне очень приятно и почетно передать поздравления от имени губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева, от всех членов правительства, от себя лично. Мы в большинстве своем прошли школу студенческих отрядов — кто-то строительных, кто-то педагогических, археологических, транспортных, сервисных и других», — сказал министр образования региона Александр Воронков, обращаясь к собравшимся.

Он напомнил, что история движения прервалась в 1990-е годы, а в начале 2000-х начался ее новый этап.

В свою очередь председатель Счетной палаты Пензенской области, последний комиссар областного штаба студенческих отрядов советского периода Михаил Макаров подчеркнул, что по-хорошему завидует нынешним бойцам.

«Завидую самой белой завистью — вашей молодости, вашей энергии, вашей красоте, даже озорству. Лет 30–40, наверное, назад и мы были такие же», — отметил он.

Он поздравил собравшихся с официальным праздником.

«Честно говоря, мы в свое время даже мечтать не могли, что у студенческих отрядов будет свой праздник», — добавил Михаил Макаров.

В ходе мероприятия наиболее активные представители движения получили заслуженные награды. Кроме того, бойцы представили на сцене творческие номера.

Завершилось мероприятие фотографированием на память.