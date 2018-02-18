EN
15:15:41 Воскресенье, 18 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе отметили 15-летие со дня возрождения студотрядов

11:03 | 18.02.2018 | Общество

Печать

Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию с момента возрождения движения студенческих отрядов в Пензенской области, состоялось в детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина.

В Пензе отметили 15-летие со дня возрождения студотрядов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Также оно было приурочено ко Дню студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля начиная с 2016 года.

Его участниками стали бойцы, кандидаты на вступление в студотряды и ветераны движения.

«Мне очень приятно и почетно передать поздравления от имени губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева, от всех членов правительства, от себя лично. Мы в большинстве своем прошли школу студенческих отрядов — кто-то строительных, кто-то педагогических, археологических, транспортных, сервисных и других», — сказал министр образования региона Александр Воронков, обращаясь к собравшимся.

Он напомнил, что история движения прервалась в 1990-е годы, а в начале 2000-х начался ее новый этап.

В свою очередь председатель Счетной палаты Пензенской области, последний комиссар областного штаба студенческих отрядов советского периода Михаил Макаров подчеркнул, что по-хорошему завидует нынешним бойцам.

«Завидую самой белой завистью — вашей молодости, вашей энергии, вашей красоте, даже озорству. Лет 30–40, наверное, назад и мы были такие же», — отметил он.

Он поздравил собравшихся с официальным праздником.

«Честно говоря, мы в свое время даже мечтать не могли, что у студенческих отрядов будет свой праздник», — добавил Михаил Макаров.

В ходе мероприятия наиболее активные представители движения получили заслуженные награды. Кроме того, бойцы представили на сцене творческие номера.

Завершилось мероприятие фотографированием на память.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области дан старт конкурсу хоров «Поющий край» Жительница Пензы перевела деньги лжеполицейскому, желая уберечь сына от тюрьмы
Сергей Падалкин будет руководить информационным отделом «Левого фронта» В Пензе девушка стала жертвой мошенничества при попытке купить щенка за 6 тыс. рублей
В Пензе злоумышленник украл сумки с деньгами из салона красоты В Пензе названы победители отборочного этапа игры «Умники и умницы Сурского края»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама