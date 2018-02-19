В Пензе поздравили с 95-летием Николая Артюхина Общество

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Ленинского района Пензы Надежда Москвитина лично поздравила участника Великой Отечественной войны Николая Артюхина с 95-летием.

Фото: Penza-gorod.ru

Она пожелала ветерану крепкого здоровья, добра, бодрости духа, неиссякаемого жизнелюбия и радости.

Также Надежда Москвитина зачитала приветственный адрес президента России Владимира Путина и вручила Николаю Артюхину цветы, сообщает пресс-служба мэрии.

Артюхин Николай Егорович родился в 1923 году в деревне Акшенас-Кошкарь Рузаевского района Мордовской АССР.

В 1942 году был призван на фронт.

С ноября 1942 по март 1943 года воевал фельдшером на Юго-Западном фронте, с марта по июнь 1943 года — на Западном фронте, с июля 1943 по май 1945 года — на Белорусском фронте, в августе–сентябре 1945 года — на Забайкальском фронте.

С 1953 по 1957 годы находился в группировке советских войск в Германии.

В 1970 году был уволен в запас в звании подполковника.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени и Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и «За освобождение Северной Кореи».