Пензенским льготникам направлено более 151 млн. рублей на оплату ЖКХ Общество

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. 151 млн. 400 тыс. рублей в общей сложности направлено для компенсации отдельным категориям жителей Пензенской области платы за жилое помещение и коммунальные услуги за февраль 2018 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минтруда региона, в соответствии с областным законодательством, такая мера господдержки полагается ветеранам войны, инвалидам и лицам, пострадавшим от радиационного воздействия — получателями выплаты являются 127 тыс. человек.

«В кредитные организации для зачисления средств на счета граждан направлено 81 млн. 100 тыс. рублей, организациям федеральной почтовой связи для доставки их получателям — 70 млн. 300 тыс. рублей», — пояснили в министерстве.