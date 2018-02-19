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Пензенским льготникам направлено более 151 млн. рублей на оплату ЖКХ

16:59 | 19.02.2018 | Общество

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Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. 151 млн. 400 тыс. рублей в общей сложности направлено для компенсации отдельным категориям жителей Пензенской области платы за жилое помещение и коммунальные услуги за февраль 2018 года.

Пензенским льготникам направлено более 151 млн. рублей на оплату ЖКХ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минтруда региона, в соответствии с областным законодательством, такая мера господдержки полагается ветеранам войны, инвалидам и лицам, пострадавшим от радиационного воздействия — получателями выплаты являются 127 тыс. человек.

«В кредитные организации для зачисления средств на счета граждан направлено 81 млн. 100 тыс. рублей, организациям федеральной почтовой связи для доставки их получателям — 70 млн. 300 тыс. рублей», — пояснили в министерстве.
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