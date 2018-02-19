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В Пензенской области зарегистрированы случаи гриппа, вызванного тремя штаммами

17:13 | 19.02.2018 | Общество

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Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Единичные случаи лабораторно подтвержденного гриппа, вызванного штаммами вируса А(H3N2), А(H1N1) и B, выявлены в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 19 февраля.

В Пензенской области зарегистрированы случаи гриппа, вызванного тремя штаммами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве отметили, что в течение минувшей недели в области зарегистрировано более 3 тыс. 750 случаев респираторных вирусных инфекций (РВИ), заболеваемость составила 276,6 на 100 тыс. населения.

«В Пензе в течение седьмой недели 2018 года выявлено более 2 тыс. случаев РВИ. Показатель заболеваемости — 394,9 на 100 тыс. населения, что на 65,1% ниже уровня эпидпорога», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В управлении добавили, что с 12 по 19 февраля на карантин были закрыты 39 классов в 18 школах и две группы в двух детсадах Пензы, а также три класса в трех школах Кузнецка, Пензенского и Кузнецкого районов.
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