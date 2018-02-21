В Пензенской области решено восстановить плотину на Хопре, разрушенную 12 лет назад Общество

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главе регионального Минлесхоза Александру Москвину найти возможность восстановления плотины на реке Хопер, которая обмелела из-за разрушения гидротехнического сооружения во время половодья в 2006 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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С соответствующей просьбой к губернатору во время личного приема в Бековском районе обратился местный житель Юрий Маркелов, который пояснил, что из-за обмеления в водоеме сократилось количество рыбы.

Глава региона отметил, что восстановить плотину можно, вступив в программу «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах» на условиях софинансирования из регионального бюджета.

«Случилось чрезвычайное происшествие, теперь страдают местные жители. Нужна новая плотина, но строить ее надо так, чтобы история не повторялась. Что касается наличия рыбы в Хопре, у нас есть много рыбоводческих хозяйств, которые готовы по просьбе Минсельхоза выделить мальков и зарыбить реку», — пояснил Иван Белозерцев.