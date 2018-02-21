В Пензе появилась возможность получить СНИЛС в день обращения Общество

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Пензенская область стала единственным регионом России, реализовавшим пилотный проект Пенсионного фонда по переводу услуги «Выдача СНИЛС» в электронный вид. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

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Благодаря этому в Пензе теперь можно получить СНИЛС в день обращения, а не спустя 30 календарных дней, как это было ранее.

Кроме того, регион вошел в тройку лидеров по среднему количеству оцененных фактов оказания услуг на одно окно и доле объектов сети МФЦ, передающих данные в информационно-аналитическую систему мониторинга качества госуслуг. Она позволяет получить обратную связь посредством SMS-сообщений, инфоматов и сайта «Ваш контроль».

По итогам 2017 года средняя оценка качества предоставления услуг составила 4,7 балла, а процент удовлетворенности граждан — 96,25%.