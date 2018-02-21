Валерий Лидин выразил готовность рассмотреть законопроект о поддержке студотрядов Общество

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин выразил готовность рассмотреть проект регионального закона о поддержке студенческих отрядов, с момента возрождения которых в регионе в 2018 году исполнилось 15 лет.

Фото: Zspo.ru

С соответствующей просьбой к нему во время личного приема граждан, состоявшегося в среду, 21 февраля, обратились представители регионального штаба Российских студенческих отрядов (РСО) во главе с Артемом Колобовым.

«Закон будет регулировать правоотношения в сфере государственной поддержки деятельности студенческих отрядов на территории Пензенской области, создаст дополнительные условия развития потенциала молодежи и его использования в интересах региона», — пояснил руководитель отделения.

В свою очередь Валерий Лидин заверил, что документ будет рассмотрен профильными комитетами и на заседании молодежного парламента.

«Мы обязательно проведем общественную экспертизу законопроекта, создадим рабочую группу по подготовке проекта к первому чтению», — сказал он.

Также к председателю Заксобрания обратилась жительница Пензы Анастасия Патеева, которая попросила оказать содействие в организации ремонта дороги от улицы Пугачева до улицы Толстого.

По словам Валерия Лидина, этот объект включен в проект плана реализации наказов избирателей депутатам шестого созыва.

«30 марта на очередной сессии мы будем рассматривать соответствующее постановление Законодательного собрания. После утверждения плана будет разработана дорожная карта по его реализации на срок созыва, то есть до 2022 года. Ремонт дороги от улицы Пугачева до улицы Толстого включен в план на 2018 год», — сказал он.

Кроме того, спикер регионального парламента принял заявление у женщины, столкнувшейся с проблемой выкупа квартиры в соответствии с договором найма с компанией «Пензастрой» — в настоящее время на жилье наложен арест, планируется его реализация приставами в счет погашения долгов застройщика.

«Мы обязательно привлечем специалистов в области гражданского права, которые подскажут выход из сложившейся ситуации, и обеспечим Вам юридическое сопровождение. Лично беру вопрос на контроль», — пообещал Валерий Лидин.

Помимо этого, своей проблемой со спикером в ходе личного приема поделилась Валентина Бабенко, зарегистрированная в квартире, приобретенной в ипотеку ее сыном, который находится в местах лишения свободы. Платить за нее женщина не в состоянии, поэтому просит предоставить ей муниципальное жилье, на которое по закону не может рассчитывать.

Валерий Лидин поручил специалистам Законодательного собрания изучить данную ситуацию и проработать вопрос о соцнайме жилья.

Также к спикеру регионального парламента обратились супруги из Башмаковского района, которые ходатайствовали о госпитализации сына-инвалида, получившего ранение в ходе боевых действий на Северном Кавказе. Кроме того, они выразили намерение приобрести земельный участок под строительство дома в Пензе.

Валерий Лидин разъяснил порядок оформления земли и рекомендовал обратиться в администрацию города, где жителям оказывают необходимую помощь в формате «одного окна». Он также предложил рассмотреть вариант покупки или аренды земли в Бессоновском или Пензенском районах.

Другие обращения в приемную касались водо- и газоснабжения частного дома в Белинском районе и участия в выборах президента России в качестве наблюдателя.

«Мы будем каждое заявление отрабатывать с профильными ведомствами, с главами администраций. Постараемся помочь всем, кто обратился за помощью. Люди не должны чувствовать себя наедине со своими проблемами и трудностями», — подытожил председатель Законодательного собрания Пензенской области.