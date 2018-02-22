В Пензе избавятся от ларьков в подземных переходах Общество

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Власти Пензы приняли принципиальное решение отказаться от размещения ларьков в подземных пешеходных переходах. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Ранее принятая схема, […] когда пытались за счет ларечников содержать подземные переходы, себя изжила. Именно эта схема привела к тому, что подземные переходы сейчас находятся в таком состоянии», — сказал он в ходе 42-й очередной сессии гордумы в четверг, 22 февраля.

Виктор Кувайцев напомнил, что за бюджетный счет в подземных переходах на проспекте Победы было восстановлено освещение.

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Подземные пешеходные переходы на проспекте Победы

«Других затрат нести пока не можем, потому что это не наша собственность», — пояснил глава администрации Пензы.

По его словам, в ближайшее время будет завершено оформление переходов, которые до последнего времени считались безхозяйными.

«Процесс размещения ларечков в переходах мы прекратим», — подчеркнул Виктор Кувайцев, добавив, что «кроме того рассадника грязи, который там есть, сегодня больше никакого положительного эффекта это не несет».

В свою очередь вице-мэр Юрий Ильин пояснил, что передать подземные переходы на проспекте Победы на баланс департамента ЖКХ Пензы планируется до 1 марта.