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В пензенской филармонии состоялось торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества

16:42 | 22.02.2018 | Общество

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Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось в пензенской областной филармонии накануне праздника, 22 февраля.

В пензенской филармонии состоялось торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества

Фото: Pnzreg.ru

Его участниками стали ветераны Вооруженных сил и командиры воинских частей, представители правоохранительных структур, курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института, почетные граждане города и области.

Перед началом официальной части в фойе была подготовлена выставка «На службе Отечеству». Все желающие могли ознакомиться с экспонатами, посвященными работе ветеранских организаций.

Приветствуя собравшихся в ходе торжественного собрания, губернатор Иван Белозерцев отметил, что защита Родины — священный долг и почетная обязанность гражданина Российской Федерации.

«Сегодня в постоянно меняющемся мире у руководителей ряда западных стран есть большое желание решить свои проблемы за чужой счет. Многие из них считают, что могут делать это путем экономического, политического и военного давления. На целостность и суверенитет нашего государства покушались много раз, но никогда и никто не поставит Россию на колени», — сказал он.

Иван Белозерцев поблагодарил ветеранов, представителей предприятий военно-промышленного комплекса, молодых военнослужащих и всех тех, кто стоит на страже интересов государства.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в рамках мероприятия губернатор вручил почетные грамоты и благодарности пензенцам, отличившимся в службе.
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