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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем защитника Отечества

09:15 | 23.02.2018 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил военнослужащих, а также ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, который отмечается в пятницу, 23 февраля.

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем защитника Отечества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Во все времена армия и флот были и остаются оплотом безопасности страны, залогом мирного труда и благополучия ее граждан, важным условием международного авторитета государства», — отметил глава региона.

Он добавил, что в этот праздничный день чествуют участников Великой Отечественной войны и локальных конфликтов — всех, для кого защита родной земли стала призванием и делом жизни.

«Сегодня эстафету побед и героических свершений дедов и отцов достойно продолжает молодое поколение воинов, которых отличают беззаветная любовь к нашей великой Родине, готовность самоотверженно отстаивать национальные интересы, ратным трудом крепить оборонное могущество державы. Уверен, что и впредь Вооруженными силами России мы будем по праву гордиться», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо Отчизны, а также мирного неба над головой.
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