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Михаил Тактаев и Ольга Манцерева отмечены за заслуги в развитии Пензы

11:46 | 23.02.2018 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2018. PenzaNews. Первый заместитель генерального директора АО «Сельская здравница» Михаил Тактаев и замдиректора социально-педагогического колледжа Ольга Манцерева удостоены памятного знака «За заслуги в развитии города Пензы». Соответствующее решение принято в ходе 42-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в минувший четверг, 22 февраля.

Михаил Тактаев и Ольга Манцерева отмечены за заслуги в развитии Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее от данных организаций поступили ходатайства об их поощрении.

В решении гордумы говорится, что Михаил Тактаев отмечен за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в санаторно-курортное оздоровление жителей города.

Ольга Манцерева поощрена за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и плодотворную педагогическую деятельность.
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