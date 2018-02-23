В Пензе представители власти и общественности почтили память павших воинов Общество

Пенза, 23 февраля 2018. PenzaNews. Представители власти, силовых ведомств и общественных организаций приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, которые состоялись на проспекте Победы в Пензе в пятницу, 23 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сначала прошел благодарственный молебен по погибшим воинам в часовне Михаила Архангела.

После его окончания у монумента воинской и трудовой славы жители Пензы, к которым присоединились губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин и другие официальные лица, почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в локальных конфликтах.

Затем была объявлена минута молчания, за которой последовали оружейные залпы.

В завершение мероприятия все желающие смогли возложить цветы к монументу.