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В Пензе представители власти и общественности почтили память павших воинов

12:00 | 23.02.2018 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2018. PenzaNews. Представители власти, силовых ведомств и общественных организаций приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, которые состоялись на проспекте Победы в Пензе в пятницу, 23 февраля.

В Пензе представители власти и общественности почтили память павших воинов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сначала прошел благодарственный молебен по погибшим воинам в часовне Михаила Архангела.

После его окончания у монумента воинской и трудовой славы жители Пензы, к которым присоединились губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин и другие официальные лица, почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в локальных конфликтах.

Затем была объявлена минута молчания, за которой последовали оружейные залпы.

В завершение мероприятия все желающие смогли возложить цветы к монументу.
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