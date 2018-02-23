EN
15:53:22 Пятница, 23 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе сотрудников полиции и Росгвардии поздравили с Днем защитника Отечества

12:44 | 23.02.2018 | Общество

Печать

Пенза, 23 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции и Росгвардии, а также ветераны органов внутренних дел стали участниками торжественного мероприятия по случаю Дня защитника Отечества, которое состоялось в управлении МВД России по Пензенской области.

В Пензе сотрудников полиции и Росгвардии поздравили с Днем защитника Отечества

Фото: 58.mvd.ru

Обращаясь к собравшимся, и.о. начальника регионального управления МВД РФ полковник полиции Вадим Ковтун отметил, что для сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии это общее торжество.

«Мы на протяжении долгих лет шли рука об руку в составе одного ведомства. Мы вместе находимся на службе по охране общественного порядка и обеспечиваем безопасность граждан, поэтому должны отмечать этот праздник вместе», – сказал он.

Вадим Ковтун отдельно поблагодарил ветеранов, которые передают свой опыт новым поколениям сотрудников.

Он пожелал коллегам крепкого здоровья, удачи и терпения.

В свою очередь начальник управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Игорь Белов выразил уверенность в том, что два ведомства и впредь будут сообща решать задачи в сфере охраны общественного порядка.

В ходе мероприятия были вручены благодарности и ценные подарки отличившимся сотрудникам. Некоторые из них удостоены наград и очередных званий.

По окончании торжественной части состоялся праздничный концерт, подготовленный сотрудниками органов внутренних дел и Росгвардии.
Актуальное
Читайте также
Экс-начальника пензенского УВД Александра Пронина поздравили с 80-летием В Кузнецке подросток подозревается в угоне автомобиля
Выставки «Продмаркет» и «Весенняя ярмарка» начнут работу в Пензе 27 февраля Суд по требованию пензенского прокурора запретил сайты о продаже «санкционных» продуктов
Более 100 пензенцев сдали кровь во время акции «Доноры на защите Отечества» Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем защитника Отечества
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама