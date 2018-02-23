В Пензе сотрудников полиции и Росгвардии поздравили с Днем защитника Отечества Общество

Пенза, 23 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции и Росгвардии, а также ветераны органов внутренних дел стали участниками торжественного мероприятия по случаю Дня защитника Отечества, которое состоялось в управлении МВД России по Пензенской области.

Фото: 58.mvd.ru

Обращаясь к собравшимся, и.о. начальника регионального управления МВД РФ полковник полиции Вадим Ковтун отметил, что для сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии это общее торжество.

«Мы на протяжении долгих лет шли рука об руку в составе одного ведомства. Мы вместе находимся на службе по охране общественного порядка и обеспечиваем безопасность граждан, поэтому должны отмечать этот праздник вместе», – сказал он.

Вадим Ковтун отдельно поблагодарил ветеранов, которые передают свой опыт новым поколениям сотрудников.

Он пожелал коллегам крепкого здоровья, удачи и терпения.

В свою очередь начальник управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Игорь Белов выразил уверенность в том, что два ведомства и впредь будут сообща решать задачи в сфере охраны общественного порядка.

В ходе мероприятия были вручены благодарности и ценные подарки отличившимся сотрудникам. Некоторые из них удостоены наград и очередных званий.

По окончании торжественной части состоялся праздничный концерт, подготовленный сотрудниками органов внутренних дел и Росгвардии.