100-летие Красной армии отметили в Пензе митингом Общество

Пенза, 23 февраля 2018. PenzaNews. Сторонники коммунистических взглядов отметили 100-летие со дня создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) митингом у здания бывшего кинотеатра «Родина» в Пензе в пятницу, 23 февраля.

Фото: Kprfpenza.ru

Перед его началом группа комсомольцев и коммунистов во главе с секретарем обкома КПРФ, депутатом пензенской гордумы Олегом Шаляпиным возложила цветы к стеле «Слава героям» и памятнику Борцам революции.

Во время митинга собравшиеся, среди которых были представители Компартии России, ЛКСМ и «Левого фронта», вспомнили историю создания РККА и поделились мнениями о том, что за последние годы произошло с наследием Советского Союза.

Кроме того, по случаю памятной даты член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев вручил медали «100 лет Красной армии» наиболее отличившимся коммунистам. В их числе — участник Великой Отечественной войны Алексей Шульман, майоры в отставке Виктор Погодин и Владимир Рахмин, а также другие.

Как сообщает пресс-служба пензенского обкома КПРФ, мероприятия по случаю 23 февраля также прошли в районах области.