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В Пензе у бизнесмена арестовали за долги более 100 сумок и иномарку

08:38 | 24.02.2018 | Общество

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Пенза, 24 февраля 2018. PenzaNews. Судебные приставы наложили арест на автомобиль «Toyota» и более чем на 100 женских сумок пензенского предпринимателя, который задолжал около 4 млн. рублей по налогам, кредитным платежам и в пользу физических лиц.

В Пензе у бизнесмена арестовали за долги более 100 сумок и иномарку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчина по адресу регистрации не проживал, корреспонденцию от судебного пристава не получал и скрывал, как выяснилось позже, свою торговую деятельность», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она пояснила, что наличие автомобиля и бизнеса по продаже женских сумок в одном из торговых центров Пензы выяснилось после направления запросов в регистрирующие органы.

«В торговом павильоне судебным приставом-исполнителем был наложен арест на имущество — женские сумки на сумму свыше 120 тыс. рублей, а также вручено требование о предоставлении автомобиля, находящегося в собственности должника. В настоящее время вынесено постановление о привлечении оценщика для определения стоимости арестованной иномарки, после чего она будет передана на торги», — добавила собеседница агентства.
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