В хабаровском аэропорту задержана львица, которую доставили из Пензы без документов Общество

Хабаровск, 26 февраля 2018. PenzaNews. Специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержали в аэропорту ящик с львицей, по кличке Кира, которую без ветеринарно-сопроводительных документов доставили рейсом из Пензы.

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«Живой груз задержан до предоставления документов», — сообщили ИА «PenzaNews» в ведомстве.

В Россельхознадзоре отметили, что по данному факту возбуждено административное производство.

«Животное было чипировано, но не было информации, является ли она переносчиком болезней, [...] а также данных о прививках», — сказали в управлении.

В ведомстве пояснили, что молодую хищницу, которая родилась 15 октября 2017 года, перевозили для частного владельца в город Зея Амурской области.