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ФАС усмотрела нарушения при строительстве детсада в Кузнецком районе

09:49 | 26.02.2018 | Общество

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Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области усмотрело нарушения закона о защите конкуренции в действиях администрации Кузнецкого района, отдела образования и индивидуального предпринимателя при строительстве детского сада в поселке Евлашево.

ФАС усмотрела нарушения при строительстве детсада в Кузнецком районе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ими было заключено антиконкурентное соглашение, направленное на приобретение здания детского сада, расположение которого было заранее определено, предоставлены земельные участки под его строительство по определенному адресу с целью последующего выкупа построенного объекта в обход конкурентных процедур», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФАС России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что выделение участков и строительство здания происходило с нарушением норм земельного и градостроительного законодательства.

«Впоследствии детский сад стоимостью более 66 млн. рублей был выкуплен за счет бюджетных средств», — добавили в пресс-службе.
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