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На улице Чаадаева в Пензе демонтирован павильон «Точка аппетита»

18:33 | 26.02.2018 | Общество

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Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Нестационарный торговый павильон «Точка аппетита», который был самовольно установлен на остановке «Улица Чаадаева» еще в 2016 году, демонтирован. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

На улице Чаадаева в Пензе демонтирован павильон «Точка аппетита»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В мэрии отметили, что ранее там постоянно фиксировались нарушения в сфере продажи алкогольной продукции — ежедневно в круглосуточном режиме осуществлялась реализация пива, в том числе несовершеннолетним лицам, за что на организацию регулярно налагались штрафы.

«Так, в январе 2018 года продавец павильона реализовала пиво подростку, за что была привлечена сотрудниками полиции к административной ответственности», — пояснили в пресс-службе.

В администрации Пензы подчеркнули, что работа по приведению деятельности нестационарных торговых объектов в соответствие с законодательством будет продолжена.
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