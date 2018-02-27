Действия чиновников Пензы оценят после ролика об инвалиде, попадающем домой через балкон Общество

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Следственное управление СКР по Пензенской области организовало проверку по факту распространения СМИ информации об инвалиде-колясочнике, который попадает в свою квартиру на втором этаже дома на улице Докучаева в Пензе через балкон, куда взбирается при помощи самодельного подъемного устройства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со средствами массовой информации Татьяна Махницкая.

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«В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников администрации Октябрьского района Пензы в связи с отсутствием специальных подъемников для инвалидов в доме, где проживает данный мужчина с ограниченными возможностями», — сказала собеседница агентства.

Ранее видео, посвященное инвалиду-колясочнику, продолжительностью чуть более минуты было размещено на портале YouTube.

На кадрах видно, как мужчина прямо на инвалидном кресле с помощью троса поднимается на уровень второго этажа многоквартирного дома. Затем он, используя специальный поворотный механизм, перемещает кресло так, чтобы оно оказалось над балконом, и опускает трос с коляской, держась при этом рукой за раму окна.

23 февраля необычные кадры в своем эфире показал телеканал «Дождь», после чего проблему организации доступной среды в Пензе также подняли Lenta.ru, телеканал «360», «Ридус», «Новые известия» и другие федеральные СМИ.