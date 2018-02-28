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В Пензенском районе вскрыты нарушения при предоставлении земельных участков

15:04 | 28.02.2018 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района Пензенской области выявила ряд нарушений, допущенных при предоставлении земельных участков.

В Пензенском районе вскрыты нарушения при предоставлении земельных участков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, вскрыты грубые нарушения при принятии решений по заявлениям о предоставлении участков без проведения торгов.

«Так, несмотря на отсутствие в одном из заявлений гражданина о предоставлении земельного участка без проведения торгов в собственность необходимых в силу закона сведений, администрация района приняла решение о его выделении», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что также допускались многочисленные нарушения в части соблюдения процедуры проведения аукционов.

«Так, администрация района в последний день подачи заявок по извещению о предоставлении земельного участка приняла решение отказаться от проведения аукциона», — пояснила Светлана Артамонова, уточнив, что вместе с тем имелись заявки заинтересованных лиц.

По ее словам, также были выявлены нарушения сроков проведения аукционов.

«По всем названным фактам главе администрации Пензенского района [Сергею Козину] было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Трое муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении первого заместителя главы администрации района [Александра Левочкина] прокурором района возбуждено дело по ч. 1 ст. 19.9 КоАП РФ «Нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов (действующая редакция)». По результатам его рассмотрения мировым судьей чиновник привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2,5 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу», — сказала старший помощник прокурора.
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